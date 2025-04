Ilrestodelcarlino.it - Torna a Faenza la Sagra del Pellegrino

si prepara ad accogliere la 19esima edizione della ’delal Sobborgo della Ganga’, un evento organizzato dal Rione Rosso che da oggi al 13 aprile animerà le vie rionali con un ricco programma dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. La manifestazione, che affonda le radici nella figura del Beato Nevolone, patrono dei calzolai, celebra le antiche tradizioni del quartiere, un tempo cuore pulsante della lavorazione dei tessuti e dell’accoglienza dei pellegrini, è stata presentata alla presenza del vicesindaco Andrea Fabbri. "I Rioni sono una parte importante di– ha evidenziato Fabbri, aggiungendo, "come essi, siano diventati punti importanti dei quartieri dove si trovano. Si danno da fare tutto l’anno non solo per il mese del Niballo".