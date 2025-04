Ilrestodelcarlino.it - La commozione del questore: "Orgoglioso di essere poliziotto"

Lo sport come "mezzo contro il bullismo" e la scuola "per educare all’affettività sin dalle primarie" contro la violenza di genere. Su questi temi si è concentrato il discorso delCesare Capocasa che ieri ha aperto il cerimoniale per la festa della Polizia di Stato lasciando trasparire anche un momento diquando ha sottolineato "sonodiun" ricordando anche un periodo difficile affrontato "anche quando la partita sembrava chiudersi per me" e porgendo un pensiero alla sua famiglia per la comprensione e il sostegno avuto "perché sono 37 anni anche del mio non esserci sempre stato". Ilha citato il filosofo tedesco Kant dicendo "il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" per spiegare come sia naturale che il cielo sia pieno di stelle e altrettanto naturale è avere dentro di noi una morale.