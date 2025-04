Sarri al Milan ribaltone improvviso | Allegri scartato

Sarri anziché Allegri. Sul nome del prossimo allenatore del Milan si continua a scrivere e a parlare quotidianamente e incessantemente. Chi al posto di Conceicao? Un tecnico italiano, almeno questo sembra certo.Il club di Cardinale ha deciso di puntare su una figura esperta e che conosce meglio di se stesso il calcio italiano e la Serie A. Scotta ancora la scelta di Fonseca, che pure aveva un passato alla Roma, e poi quella dello stesso Conceicao rivelatosi ancor più inadeguato del suo predecessore.Più inadeguata di tutti rimane comunque la struttura societaria del Milan, e con struttura già le facciamo in favore. Non si capisce nulla, c'è una lotta interna ormai da mesi tra Furlani e Ibrahimovic.

