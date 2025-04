Ilrestodelcarlino.it - Da mezzo mondo a Pesaro: "Qui la musica è ovunque": "Ma la pizza Rossini..."

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si chiude oggi il Meeting mondiale delle Città Creative Unesco della. Più di 90 i delegati arrivati ada 37 destinazioni del. In programma due concerti speciali a ingresso libero: al Parco Miralfiore (11.30) il live di Mario Mariani, e a Palazzo Gradari (18.30) concerto con le musiche antiche dell’Archivio Albani di Villa Imperiale. Abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti della tre giorni per raccogliere le loro impressioni sull’esperienza pesarese. Sandra Wall è svedese, viene da Norrköping, a sud di Stoccolma. Coordinatrice del gruppo, è già stata in città. "Sin dalla prima visita nel 2019 mi ha stupito il bellissimo mix tra natura, mare e storia. Ora che sono tornata, sorprende vedere come lasia, ancora più di prima. Vivere di persona l’ereditàana è una grande esperienza: nei suoi luoghi, nelle performance.