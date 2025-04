Laspunta.it - Arpino, iniziati i lavori sulla Provinciale 232

Sonoieri mattina iStrada232 nel tratto di Vuotti, ad, considerato da tempo particolarmente pericoloso e oggetto di numerose segnalazioni. Un primo passo concreto, fortemente voluto dal presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che aveva già fatto autorizzare l’installazione di dissuasori per l’eccessiva velocità e la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini della zona.L’intervento prevede la fresatura e la successiva bitumazione della carreggiata, azioni fondamentali per il miglioramento delle condizioni stradali e la prevenzione di incidenti. Si tratta di un segnale importante per i cittadini che quotidianamente percorrono quel tratto di strada e che da tempo chiedevano una risposta.Quadrini sul cantiere della“L’inizio deiSP 232 testimonia l’impegno costante mio personale e di tutta la Provincia per la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini”, ha dichiarato il presidente del Consiglio