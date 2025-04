In Italia arriva la bicicletta a idrogeno | caratteristiche e come funziona

bicicletta a pedalata assistita che non utilizza batterie al litio, ma celle a combustibile alimentate a idrogeno, è l'innovazione proposta da Remoove, un operatore di Riva del Garda specializzato nella mobilità inclusiva. Questo nuovo modello rappresenta una soluzione sostenibile e all'avanguardia nel settore delle biciclette, che si ricarica con un litro d'acqua e si distingue per l'efficienza energetica.Tecnologia a idrogeno per una mobilità più greenIl sistema di alimentazione delle biciclette proposte da Remoove si basa su una tecnologia a fuel cell. L'idrogeno per il motore viene ricavato tramite idrolisi da una piccola quantità di acqua, che poi viene trasformata in energia. Questo processo elimina l'uso delle tradizionali batterie, spesso criticati per l'impatto ambientale legato alla produzione e allo smaltimento.

