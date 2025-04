L’IA prende il lavoro dei doppiatori Giuliani voce di Jon Snow | “Resta una cosa che non sa fare”

Leggi su Fanpage.it

Amazon ha annunciato i primi 12 titoli doppiati con l'intelligenza artificiale. La distribuzione è limitata solo ad alcuni Paesi e i contenuti saranno resi disponibili come parte di un programma pilota per il testare l'IA. Eppure è un inizio, che apre dubbi sull'applicazione futura dell'IA in campo artistico.