Solo le patologie oncologiche o ematologiche maligne attive sono un criterio assoluto a priori di esclusione alla donazione

donazione di Organi e Tessuti, un’occasione per ribadire l’importanza di un gesto di generosità che permette di ridare speranza di vita a molte persone in attesa di un trapianto. Ma anche l’occasione per fare luce sui numeri del settore. Secondo i dati del primo trimestre dell’anno relativi alle scelte registrate al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica ripresi dall’agenzia di stampa Ansa, i consensi alla donazione sono pari al 60,3%, 39,7% le opposizioni. E l’ultimo report del Centro nazionale trapianti conferma il trend: prevalgono i sì alla donazione ma aumentano coloro che negano la volontà all’espianto in caso di morte. I no alla donazione, infatti, sono saliti del 3,4% rispetto al 2024, mentre le astensioni sono diminuite dello 0,6%. Iodonna.it - «Solo le patologie oncologiche o ematologiche maligne attive sono un criterio assoluto a priori di esclusione alla donazione» Leggi su Iodonna.it L’11 aprile è la Giornata Nazionale per ladi Organi e Tessuti, un’occasione per ribadire l’importanza di un gesto di generosità che permette di ridare speranza di vita a molte persone in attesa di un trapianto. Ma anche l’occasione per fare luce sui numeri del settore. Secondo i dati del primo trimestre dell’anno relativi alle scelte registrate al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica ripresi dall’agenzia di stampa Ansa, i consensipari al 60,3%, 39,7% le opposizioni. E l’ultimo report del Centro nazionale trapianti conferma il trend: prevalgono i sìma aumentano coloro che negano la volontà all’espianto in caso di morte. I no, infatti,saliti del 3,4% rispetto al 2024, mentre le astensionidiminuite dello 0,6%.

Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi: i dati e chi può donare. Tumori Lazio, 5 proposte per rispondere ai bisogni dei pazienti ematologici. Tumori pediatrici, al Meyer un nuovo microscopio laser per diagnosi e cure. In Kurdistan per curare bambini con problemi al cuore, la missione dell'infermiera salernitana. Sport, salute e corretti stili di vita: per i più giovani arriva la prevenzione di «InFormaTeen». Ecco le raccomandazioni ufficiali per i pazienti oncologici e onco-ematologici. Ne parlano su altre fonti

Patologie oncoematologiche e diritto allo studio: rinnovato il protocollo d’intesa tra IOR e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - L’accordo prevede che l’Istituto Oncologico Romagnolo metta a disposizione risorse per progetti di Istruzione Domiciliare attivati per studenti con patologie oncoematologiche della Romagna ... (forli24ore.it)

Tumori Lazio, 5 proposte per rispondere ai bisogni dei pazienti ematologici - Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Creare un'occasione di confronto tra tutti gli attori del sistema salute per individuare proposte in ambito organizzativo e gestionale per la presa in carico del pazi ... (msn.com)

per la scomparsa della madre - “Fondamentale è anche il sostegno dell’Ail, che non solo ci dona attrezzature ... la competenza in ambito ematologico riguarda tutte le possibili patologie e in particolare l’ematologia oncologica. Ad ... (cremonaoggi.it)