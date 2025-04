Lapresse.it - Ilaria Sula, Samson scrive ai genitori della ragazza: “Scusatemi per atroce delitto”

Mark, il 23enne reo confesso dell’omicidio diha scritto e inviato dal carcere una lettera alla famigliacon cui chiede perdono per il suo gesto.La lettera di Mark“Sono Marke scrivo dalla mia cella dove resterò per svariati anni. Ogni giorno penso all’che ho commesso e non so che cosa dire ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. E’ banale chiedere le scuse per il dolore che ho arrecato, ma voglio chiedere scusa ae non l’ho rispettata quando lei mi ha voluto lasciare”. Comincia così la lettera che Mark, il giovane reo confesso del femminicidio di, ha inviato ai, e mostrata ieri sera al Tg1.La replicafamiglia dialla lettera di“Sono impazzito di dolore e ho perso il controllo – ha scritto ancora-.