Numeri in crescita | Ora puntiamo all’Asia

Da Milano a Singapore. È la rotta del design tracciata già tre anni fa da Fiera Milano, con FIND - Design Fair Asia, l’evento dedicato all’arredamento, nato dalla joint venture con dgm events, che si svolgerà dall’11 al 13 settembre al Marina Bay Sands, nella città del sud est asiatico. Se sui dazi bisogna "attendere che le bocce si fermino" - dice il vicedirettore generale di Fiera Roberto Foresti – lo sguardo è già rivolto verso Oriente, e oltre. "Siamo in Cina da una ventina d’anni, stiamo guardando al Far East, valutando un ritorno in India e pensando di investire ancora di più in Sudamerica". E gli Stati Uniti? "Continuiamo a guardarci con interesse". Ancora, l’Arabia Saudita: "Quest’anno porteremo Host – la fiera dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza – per la prima volta a Riyad, a dicembre".