Via Cesura riapre in tempi record dopo i lavori di riasfaltatura

In anticipo di oltre un mese rispetto a quanto indicato nell’ordinanza a suo tempo emessa, da oggi la via, lungo l’intero tratto, sarà di nuovo transitabile alle auto. Dalla Garberia all’imbocco su via XXV Aprile sono stati completamente riqualificati il manto stradale, nella prima parte in porfido e nella seconda in asfalto, e i marciapiedi, restituendo al decoro, alla funzionalità e alla sicurezza una via dissestata nel tempo a causa di avvallamenti e infiltrazioni.