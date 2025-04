Maltempo danni e indennizzi | Rimborsi Agricat sbloccati i fondi Sul piatto ci sono quasi 40 milioni

sono due novità importanti sul piano dell'Agricoltura, che riguarderanno anche il nostro territorio. La prima, è lo sblocco dei fondi Agricat particolarmente attesi dai nostri agricoltori e, la seconda, riguarda l'approvazione del ddl Agricoltura in Senato. A fare il punto sui provvedimenti recentemente varati dall'esecutivo è il parlamentare di Fratelli d'Italia, Mauro Malaguti. "La scorsa settimana – così Malaguti – è stato emesso il decreto per il rimborso Agricat di 10 milioni e questa settimana ne verrà emesso un altro di 27 milioni. A seguire anche l'agevolazione contributiva che consente alle aziende situate delle zone alluvionate nel maggio 2023, di beneficiare della riduzione del 68% sui contributi (decreto Agricoltura) che erano stati posticipati dall'Inps in collaborazione con il Ministero del Lavoro, al 17 marzo 2025 per consentire alle aziende di poterne beneficiare.

