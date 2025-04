Laspunta.it - La “grandi” manovre alle spalle di Mastrangeli

Il Sindacoprese con la quadratura dei numeri della maggioranza di centro-destra-sinistra, che non è uscita delezioni, ma da una serie di accomodamenti serviti solo a farlo restare in sella fino ad oggi.Politicamenteè un uomo finito. Nessuno, di quel che resta del centro destra a Frosinone, ha intenzione di candidarloprossime ammnistrative, almeno a sentire i rumors romani, che lo definiscono il peggior sindaco del centro destra degli ultimi venti anni.L’assessore all’ambiente e vicesindaco Antonio ScacciaSe Frosinone non fosse stato Capoluogo di Provincia, molto probabilmente oggi ci sarebbe un commissario prefettizio, ma vista l’importanza della città, chi è rimasto accanto al Sindaco lo ha fatto per evitare debacle peggiori, tessendo ponti e tele e facendo accordi silenziosi pur di evitare una rovinosa disfatta.