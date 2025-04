Amica.it - Una giacca rosa per far sbocciare il guardaroba

Da simbolo di delicatezza e femminilità a icona di stile trasversale. Laattraversa stagioni e tendenze con sorprendente nonchalance, empancipandosi da ogni clichè per diventare una tendenza irresistibile. Dal taglio sartoriale alla pelle effetto rock, dalla versione jeans al tweed bon ton, ognida donna sa raccontare una storia diversa, look dopo look. Indossarla è una dichiarazione di stile, ma anche un invito a sperimentare. Perché, contrariamente a quanto si pensa, ilè tutt’altro che monotono. E capire come abbinare lasignifica imparare a giocare con le sfumature, i volumi e i contrasti.cipria, antico o bubblegum: una questione di tonalitàQuando si parla di, il primo elemento da considerare è la sfumatura.