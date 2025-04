Ilgiorno.it - Gli insegnanti . Tra tecnologia ed emotività

Nappo* Glidi oggi sono figure professionali che, pur conservando la loro funzione educativa indispensabile, si ritrovano ad affrontare sfide molto diverse rispetto al passato. Il loro ruolo è mutato profondamente, influenzato da evoluzioni sociali, tecnologiche e culturali e si configura come un misto di competenze didattiche, emotive e informatiche. I docenti non sono più solo coloro che trasmettono il sapere, sono professionisti in perenne evoluzione che si modernizzano continuamente per rispondere alle esigenze di una società in rapida metamorfosi. Con l’introduzione delle nuove tecnologie, ad esempio, sono chiamati a integrare strumenti digitali nelle loro lezioni, preparando la didattica per un mondo sempre più connesso. L’uso di tablet, computer e piattaforme online è ormai parte integrante della quotidianità scolastica.