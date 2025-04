Ilgiorno.it - "Fieri delle attività strategiche per l’ordine pubblico"

Leggi su Ilgiorno.it

Nel Pavese il numero complessivo dei reati commessi è aumentato dai 21.506 del 2023 ai 22.097 del 2024 (fonte, Banca dati interforze), ma con un’inversione di tendenza nel primo trimestre 2025 con 4.815 reati che, se il trend fosse mantenuto, porterebbe a un totale annuo di poco superiore ai 19mila. Tra i dati statistici resi noti ieri in occasione del 173esimo anniversario della polizia di Stato, festeggiato con una cerimonia in Questura, si rileva l’aumento dei furti dai 9.693 del 2023 a 9.841 del 2024 (2.218 nel primo trimestre 2025); in calo le rapine, da 214 nel 2023 a 180 nel 2024 (47 nel primo trimestre 2025). "Più che ai numeri – ha sottolineato il questore Nicola Falvella – a me piace guardare alle, partendo da quella strategica per una Questura, la gestione dele della sicurezza.