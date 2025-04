Sarah Michelle Gellar in Bad Summer People | Un Thriller Ricco di Intrighi e Segreti sulla Scia di The White Lotus?

Sarah Michelle Gellar in un ruolo che promette scintille! L'iconica Buffy sta per tornare sul piccolo schermo come protagonista e produttrice esecutiva di "Bad Summer People", l'adattamento televisivo del bestseller di Emma Rosenblum. Questa nuova serie drammatica, prodotta da Linden Productions e A+E Studios, ti trasporterà in un mondo di lusso, Segreti e risentimenti, ricordandoti le atmosfere intriganti di The White Lotus. Cosa Aspettarsi da "Bad Summer People" con Sarah Michelle Gellar?Immagina una vacanza estiva a Salcombe, Fire Island, un luogo idilliaco che cela oscuri Segreti. Sarah Michelle Gellar interpreterà un ruolo chiave in questo intricato dramma che esplorerà le complesse dinamiche tra amici, svelando risentimenti sopiti e Segreti inconfessabili. Il Ritorno Trionfale di Sarah Michelle Gellar al Centro della ScenaDopo alcune apparizioni in serie TV, Sarah Michelle Gellar è pronta a riprendersi il suo posto da protagonista.

