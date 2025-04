Ilrestodelcarlino.it - La donazione è vita per chi soffre: "Sono stata salvata da un angelo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trapiantata nel 2015, era il 20 luglio, dopo quattro anni lunghi di dialisi. Dove purtroppo sei imprigionato, ma allo stesso tempo vivi grazie ad un macchinario chiamato ’rene artificiale’, che facevo tre volte a settimana per quattro ore". Non si stanca di raccontare la sua storia Lia Blatti, 47enne di Maiolo, sposata, due figlie. Da allora ha fatto sua la battaglia per ’reclutare’ nuovi donatori potenziali di organi, anche da referente provinciale Aido. Ha ricominciato a vivere? "Sì, posso dire che oggiuna persona felice. La mia èuna storia a lieto fine anche se dolorosa, a differenza purtroppo di quella di altri". Che ha visto morire in attesa di un organo mai arrivato? "Purtroppo sì, anche quando ero dializzata. Al mattino ci contavamo e quando mancava qualcuno, sapevamo tutti il motivo".