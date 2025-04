Piazza al Ponte Lavori in corso per la sicurezza

Piazza al Ponte, più bella, sicura e funzionale: "La prima lavorazione ha riguardato l’allargamento del marciapiede, prima inadeguato al passaggio di carrozzine e di persone con disabilità - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Magnoni -. In contemporanea, sono stati svolti gli interventi sulla parte del Ponte che si affaccia sulla Piazza, con la rimozione dei vecchi parapetti e il posizionamento dei nuovi, più belli e soprattutto più sicuri". Il progetto ha riguardato anche l’abbattimento della scala degradata sull’Area ex Stella, chiusa da tempo. Piazza al Ponte "avrà un’altra identità - aggiunge Giulia Renna, assessora all’Arredo urbano -, sarà la porta di accesso al centro cittadino, e non più una semplice area stradale, arricchita dagli alberelli di ulivo e da una più efficace illuminazione". Ilgiorno.it - Piazza al Ponte. Lavori in corso per la sicurezza Leggi su Ilgiorno.it Un grande progetto che ha previsto diversi interventi per una nuovaal, più bella, sicura e funzionale: "La prima lavorazione ha riguardato l’allargamento del marciapiede, prima inadeguato al passaggio di carrozzine e di persone con disabilità - spiega l’assessore aipubblici Maurizio Magnoni -. In contemporanea, sono stati svolti gli interventi sulla parte delche si affaccia sulla, con la rimozione dei vecchi parapetti e il posizionamento dei nuovi, più belli e soprattutto più sicuri". Il progetto ha riguardato anche l’abbattimento della scala degradata sull’Area ex Stella, chiusa da tempo.al"avrà un’altra identità - aggiunge Giulia Renna, assessora all’Arredo urbano -, sarà la porta di accesso al centro cittadino, e non più una semplice area stradale, arricchita dagli alberelli di ulivo e da una più efficace illuminazione".

Piazza al Ponte. Lavori in corso per la sicurezza. Lavori al ponte autostradale, senso unico in via Emilia alla Bruciata. Chiusa piazza al Ponte con due cantieri: la situazione del traffico dopo la prima settimana (e le polemiche). Ecco il nuovo "ponticello" del Pigneto: unirà i due lati del quartiere fino al 2029. Corsico: iniziati i lavori in piazza del Ponte, traffico impazzito e proteste dei residenti. Rimaggio osservato speciale. Il ponte nel mirino degli esperti. Via ai lavori sulle spallette. Ne parlano su altre fonti

Piazza al Ponte. Lavori in corso per la sicurezza - Un grande progetto che ha previsto diversi interventi per una nuova piazza al Ponte, più bella, sicura e funzionale: ... (msn.com)

Pontenuovo, ripresi i lavori . Attesa per la data di riapertura - Ieri mattina gli operai hanno steso sull’asfalto uno strato di guaina liquida impermeabilizzante. Martedì prossimo l’incontro pubblico da cui potrebbe uscire il giorno di chiusura del cantiere. . (msn.com)

Lavori al Ponte Belvedere: disagi, aggiornamenti e richieste dal territorio - All’Aquila proseguono i lavori per il rifacimento del Ponte Belvedere, un cantiere atteso e necessario per la viabilità della città, ma che sta generando notevoli disagi ... (laquilablog.it)