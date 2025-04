Ilgiorno.it - Il defibrillatore diventa un giubbotto

Ilsalva la vita ai malati di cuore e adesso si può anche indossare. È un giubbetto che può essere prescritto ai pazienti per proteggerli dal rischio di una crisi, è successo a un 44enne della Martesana curato con LifeVest all’Uboldo di Cernusco. Grazie allo speciale indumento, il primario Giuseppe Di Tano ha potuto monitorare in tempo reale il malato, mettendolo in sicurezza. "Poter controllare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca con la possibilità di intervenire in caso di necessità è fondamentale - spiega lo specialista -. Risultati ottenuti senza dover sottoporre la persona a interventi invasivi, che non erano ancora necessari". La scelta è caduta sul, "un supporto di nuova concezione dotato di un sistema che garantisce la verifica minuto per minuto dell’attività cardiaca e la possibilità di defibrillare all’occorrenza".