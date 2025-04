e-Brt il cantiere si sposta | via Moroni torna a doppio senso tra via Guerrazzi e via Promessi Sposi

Bergamo. Proseguono i lavori di cantierizzazione nell'ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell'e-Brt. Dopo l'apertura di via Promessi Sposi, sia in ingresso che in uscita sulla Provinciale 52, da oggi (venerdì 11 aprile) il tratto di via Moroni compreso tra via Guerrazzi e via Promessi Sposi torna a doppio senso di circolazione. In questa fase rimane attiva la deviazione su via Tiepolo e la conseguente chiusura di via della Grumellina per permettere la realizzazione della prima porzione della nuova rotatoria all'altezza di via Promessi Sposi. A partire da venerdì 11 aprile avrà inizio anche la cantierizzazione di via per Grumello, nel tratto compreso tra la scuola per l'infanzia "Il Villaggio dei Bambini" e via per Curnasco. In concomitanza dell'asilo verranno realizzate opere accessorie che garantiranno l'accesso in sicurezza.

