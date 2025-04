Laspunta.it - Concerto di musica brasiliana “Vem ouvrir esse segredo” e la commedia “Si Cena alle Otto” ai Magazzini Teatrali

Un emozionante fine settimana di eventi è in programma ai, a Velletri, con ununico venerdì sera e una nuova drammaturgia domenica pomeriggio.Venerdì 11 Aprile: “Vem” –Ora: 21:00Questocone poesiadel ‘900 non è solo un’esibizionele, ma un intreccio di storie e melodie che esplora temi profondi di amore, perdita e scoperta personale, promettendo di toccare le corde più intime degli spettatori.Domenica 13 Aprile: “Si” Ora: 17:30In “Si”, Francesca Nunzi mette in suna narrazione che ruota attorno a una madre e una figlia, la cui tradizione dire insieme ogni seradiventa un viaggio emotivo attraverso il tempo. Con una drammaturgia, lo spettacolo offre un’analisi profonda delle relazioni e delle dinamiche familiari, svelando segreti e inquietudini personali e familiari attraverso dialoghi serrati che mescolano dramma e ironia.