Sul circuito tra passato e presente Motori accesi per l’Aci Historic Racing

Un affascinante mix tra: è quanto presenta la tappa inaugurale delWeekend che si disputa nel fine settimana all’Autodromo di Monza. Oltre 200 le vetture in pista, suddivise in 6 categorie: 4 di auto storiche, 2 riservate a vetture moderne. Il cuore è rappresentato dal Campionato Italiano VelocitàAutostoriche, ma ad arricchire il programma ci saranno anche le serie Colmore (Young Timer Car Challenge ed NCCC/V8/Proto), Graf Berghe von Trips, Topjet F2000 Trophy e Mitjet ItaliaSeries. Il programma prevede per oggi le prove libere dalle 13.15 alle 17.45, con la sessione di qualifiche per la Von Trips dalle 17.55 alle 18.15. Domani le prove ufficiali per le altre categorie e le prime gare in una giornata che si aprirà alle 8.30 per concludersi dopo la corsa delle Mitjet che scatterà alle 18.