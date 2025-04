Ilgiorno.it - Trovato un cadavere nel canale della Muzza nel Lodigiano: cosa sappiamo sul morto

Lodi – Nella tarda mattinata di giovedì, un passante ha lanciato l’allarme dopo aver notato un corpo galleggiare nelle acque del, in un tratto compreso tra i comuni di Truccazzano e Comazzo, in provincia di Lodi. La zona del ritrovamento è nei pressifrazione Lavagna, un’area rurale immersa nella campagna lombarda, non lontano dalla città metropolitana di Milano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, i carabiniericompagnia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del. Le operazioni si sono svolte con la massima cautela, anche per evitare l’eventuale compromissione di elementi utili all’indagine. Primi dettagli sull'incidente Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati sul luogo, si tratterebbe di un giovane uomo di colore.