Il riarmo Ue agita il Parlamento Colloquio con Matteo Perego

riarmo, comunque lo si voglia chiamare, continuano ad agitare i partiti, rendendo movimentate tutte le sedute parlamentari nelle quali si affronta la questione. Da un lato i risvolti senza dubbio imponenti, sotto diversi profili, del programma voluto dalla Commissione europea e, dall’altro, le differenti . Il riarmo Ue agita il Parlamento. Colloquio con Matteo Perego L'Identità. Lidentita.it - Il riarmo Ue agita il Parlamento. Colloquio con Matteo Perego Leggi su Lidentita.it Il tema della difesa comune europea e il relativo piano di, comunque lo si voglia chiamare, continuano adre i partiti, rendendo movimentate tutte le sedute parlamentari nelle quali si affronta la questione. Da un lato i risvolti senza dubbio imponenti, sotto diversi profili, del programma voluto dalla Commissione europea e, dall’altro, le differenti . IlUeilconL'Identità.

Ue, in marcia divisi: Meloni s’astiene e prepara il riarmo. L'Ue vota per il riarmo: il Pd si spacca, FdI si astiene sull'Ucraina. Sì della Camera alla risoluzione di maggioranza. Meloni affonda Ventotene, è bagarre in Aula. Euro-Conte Show. Oggi a Stasburgo per protestare contro Ursula. Tragicommedia. Meloni: sostegno a Trump, no a rappresaglie sui dazi. Il ReArm Ue? Va cambiato. Botta e risposta con Boccia. Il Pd fibrilla sul riarmo, a compattarlo ci pensa Elon Musk: “Meloni non gli consegni le chiavi della sicurezza”. Ne parlano su altre fonti

Riarmo, alla Camera passa una mozione di maggioranza in cui non si cita mai il piano Ue. Conte: “Non avete coraggio” - Dall'opposizione sei documenti diversi: solo M5s e Avs chiedono lo stop al ReArmEurope di Ursula von der Leyen. (ilfattoquotidiano.it)

Piano riarmo europeo, Camera approva mozione maggioranza. Opposizioni attaccano: "ReArm non c'è" - La Camera ha approvato la mozione della maggioranza sul Piano di riamo europeo con 114 sì. L'aula ha bocciato tutte le altre mozioni presentate dall'opposizione. (msn.com)

La maggioranza glissa sul Difesa Ue: alla Camera approvata una mozione che non cita la parola "riarmo" - La maggioranza presenta un testo in cui non viene nominato il piano von der Leyen per accontentare la Lega, contraria alle armi. E l'intervento del leghista Billi (ci opponiamo a questi 800 miliardi d ... (ilfoglio.it)