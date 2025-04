Clima sciopero globale di Fridays for Future | manifestazioni in tutta Italia

Italia in piazza per il Clima. Il movimento ambientalista Fridays for Future ha proclamato per oggi uno sciopero globale per il Clima, con l'obiettivo di riportare l'attenzione sulla riconversione ecologica. In programma in molte città Italiane, da Torino a Milano fino a Firenze e Palermo, gli ambientalisti protesteranno contro "l'instaurazione di una economia di guerra", in cui "parte delle industrie dannose si convertono in industria bellica spostando le risorse economiche dalla riconversione ecologica e aumentando non solo gli impatti ambientali e sociali, ma anche rendendo irreversibile nel breve futuro la variazione di temperatura media globale", si legge nel comunicato ufficiale.

