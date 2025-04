Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in tangenziale. Travolto da un furgone. Operaio di 59 anni muore mentre lavora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si chiamava Francesco D’Alò e aveva 59. Ha perso la vita ieri mattina all’alba, al termine di una notte di fatica in. D’Alò è l’ennesima vittima del lavoro, ucciso da unche non lo ha visto e lo ha. Il suo compito era proprio quello di segnalare la presenza del cantiere stradale, ma la bandiera che sventolava non è stata sufficiente a salvarlo. L’uomo è stato colpito in pieno e sbalzato sull’asfalto, in mezzo alla carreggiata. Ed è morto sul colpo. Laè avvenuta intorno alle 5,30 tra le uscite 2 e 3 della, in direzione sud. D’Alò, originario di Grottaglie, in provincia di Taranto, e dipendente della ditta 3S Safety di Faenza, si trovava nella seconda corsia di marcia, impegnato a segnalare la presenza degli altri operai, che stavano rimuovendo i cartelli, e del veicolo d’appoggio, quando il, condotto da un ventisettenne, lo ha investito.