McTominay | Gli allenamenti di Conte sono molto duri ma non si ottiene nulla senza lavorare duramente

McTominay: «Gli allenamenti di Conte sono molto duri ma non si ottiene nulla senza lavorare duramente»Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Vincenzo D’Angelo).Napoli l’ha accolta come una star. Se lo aspettava?«Assolutamente no. Quando sono sceso dall’aereo, mia madre che era dietro di me non aveva idea che i tifosi fossero così passionali e affettuosi, noi sapevamo del loro legame alla maglia, ma non potevamo credere ai nostri occhi. È un momento che ricorderò per il resto dei miei giorni».Pensava di avere questo impatto sulla Serie A?«Per me è differente, credo fermamente di poter dare molto di più di quello che ho dato finora. In alcune gare sono rimasto deluso perché avrei potuto fare più gol, non ho sfruttato appieno alcune occasioni. Ilnapolista.it - McTominay: «Gli allenamenti di Conte sono molto duri ma non si ottiene nulla senza lavorare duramente» Leggi su Ilnapolista.it : «Glidima non si»Scott, centrocampista scozzese del Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport (a firma Vincenzo D’Angelo).Napoli l’ha accolta come una star. Se lo aspettava?«Assolutamente no. Quandosceso dall’aereo, mia madre che era dietro di me non aveva idea che i tifosi fossero così passionali e affettuosi, noi sapevamo del loro legame alla maglia, ma non potevamo credere ai nostri occhi. È un momento che ricorderò per il resto dei miei giorni».Pensava di avere questo impatto sulla Serie A?«Per me è differente, credo fermamente di poter daredi più di quello che ho dato finora. In alcune garerimasto deluso perché avrei potuto fare più gol, non ho sfruttato appieno alcune occasioni.

McTominay: «Gli allenamenti di Conte sono molto duri ma non si ottiene nulla senza lavorare duramente. La SSC Napoli torna in campo: due buone notizie per Conte dall'allenamento di oggi | VIDEO. McTominay è a Napoli: visite mediche a Castel Volturno, poi l'incontro con Conte. Conte: “Le condizioni di Kvara! Lukaku, McTominay, Buongiorno, Folorunsho, Anguissa, Gilmour…”. Ultim'ora: McTominay ha ancora qualche sintomo influenzale! Anguissa è a rischio di ricadute. Conte in vista di Cagliari ritrova Lobotka, rientrati oggi anche McTominay e Gilmour. Ne parlano su altre fonti

Napoli, ottimismo per Meret, Buongiorno e McTominay. Conte spera di riavere anche Spinazzola - Come riportato da Il Mattino, la squadra ha alternato la seduta tra una sessione in sala video, con il tecnico che ha fornito indicazioni sui miglioramenti da fare, e una in sala massaggi. (gonfialarete.com)

McTominay e Buongiorno tornano in gruppo. Simpatica battuta di Conte - Il Napoli, dopo l'1-1 contro il Bologna al Dall'Ara, tornerà in campo lunedì contro l'Empoli. Gli azzurri sono tornati in campo a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo le 24 ore di riposo ... (msn.com)

NEWS – Gimenez, Perin, Dimarco, Buongiorno, McTominay, Thauvin, Taremi, Mbangula, Meret: le novità - Il Napoli ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Conte alla squadra. Ecco le ultime da Castel Volturno da Il Mattino: 'Sono stati monitorati all ... (informazione.it)