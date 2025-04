Ilgiorno.it - L’open day del corso Hotel management

La sede di Sondalo di Apf Valtellina (via Zubiani 37) lunedì 14 aprile dalle 14.30 ospiteràday del, proposto da I.t.s. Academy Agroalimentare, l’Istituto tecnologico superiore per l’innovazione del Sistema agroalimentare in collaborazione con l’Unione Commercio di Sondrio. Si tratta di un’opportunità aperta a tutti i diplomati (5 anni) o in possesso di diploma professionale di corsi IeFp e Certificazione Ifts volto a far acquisire una formazione professionalizzante con un performativo tecnico-pratico fortemente integrato con il mondo del lavoro e incentrato sull’esperienza in azienda. È previsto un piano di studio strutturato secondo unità formative per favorire lo sviluppo di competenze tecniche specialistiche e skill trasversali (didattica@fondazioneagroalimentareits.