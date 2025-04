‘Queen Unseen’ | una mostra da non perdere sulla leggendaria band a Lucca

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dal 3 aprile al 29 giugno è impossibile perdersi laQueen Unseen – Peter Hince, a Palazzo Guinigi, ovvero la piu grandemai allestita in Italia sull’eternadel frontman Freddie Mercury.Lacomprende cimeli originali (come microfoni, anelli e altri gioielli, ma soprattutto una chitarra originale autografata da Brian May), video e foto inedite raccolte dal road manager nonchè assistente privato di Freddie Mercury, Peter Hince, il quale ha assistito i queen dal 1976, quando laera all’apice del successo.La, che comprende anche una parte interamente dedicata al Live Aid del 1985, si conclude con un filmato che raccoglie spezzoni dei concerti piu famosi di Queen.L’apertura al pubblico è tutti i giorni dalle 10 alle 19 ed è possibile acquistare sia un biglietto singolo per lasoltanto (intero 12 euro, ridotto 10 euro), sia un pacchetto (a 15 euro) che comprende oltre all’accesso alla, anche una visita a Torre Guinigi.