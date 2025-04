Scuolalink.it - Estratto Conto Certificativo (ECOCERT) per la pensione INPS: come richiederlo

Leggi su Scuolalink.it

L’) è un documento fondamentale per chi sta per andare in, in quanto attesta la propria posizione assicurativa e i contributi versati nel corso della vita lavorativa. Grazie a questo documento, è possibile verificare i requisiti contributivi necessari per lae calcolare l’importo futuro del trattamento pensionistico. In questa guida, .) per laScuolalink.