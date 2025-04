Linkiesta.it - La posizione dell’Unione europea nelle trattative con Trump sui dazi

Leggi su Linkiesta.it

Novanta giorni in più per trattare, ma la guerra commerciale è tutt’altro che finita. Nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile, l’Unioneha sospeso per tre mesi l’entrata in vigore deidoganali di ritorsione contro gli Stati Uniti, approvati in risposta alle tariffe annunciate a marzo da Donaldsulle esportazioni di acciaio e alluminio dell’Ue. Idi Bruxelles mirano a colpire ventuno miliardi in prodotti che arrivano annualmente dagli Stati Uniti: acciaio, tabacco, pollame, succo d’arancia, mandorle, yacht e molto altro. La tregua decisa dall’Ue è arrivata in seguito alla scelta di, annunciata mercoledì 9 aprile, di sospendere per novanta giorni iaggiuntivi presentati settimana scorsa. Una pausa che, senza sorprese, ha escluso la Cina, colpita dastatunitensi complessivi che al momento arrivano al centoquarantacinque per cento.