Laspunta.it - Latina, Fratelli d’Italia ha incontrato il Gruppo Consiliare per fare un focus sulle priorità cittadine.

Leggi su Laspunta.it

. L’incontro è stato un’occasione peril puntoprincipali tematiche che interessano la città e per definire le strategie future.Durante la riunione, sono stati affrontati diversi argomenti di primaria importanza per i cittadini di. La Consigliera Mulè tra le altre cose ha parlato della recente iniziativa avviata in commissione attività produttive volta ad investirepolitiche attive del lavoro. Il Consigliere Coluzzi ha fatto una panoramica su quanto si sta facendo per l’urbanistica; La Presidente della commissione Pianificazione Serena Baccini ha affrontato il tema molto sentito della sicurezza. La Consigliera nonché delegata Unicef Valentina Colonna ha illustrato i progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti fianco a fianco con l’Unicef; Il Consigliere Renzo Scalco ha illustrato gli interventi pianificati per la marina diin vista della ormai prossimo avvio della stagione estiva.