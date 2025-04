Ilfoglio.it - Rimedi per serate orribili: dissociazione e cortesie per gli ospiti

Serata orribile, ho scritto sul mio diario, ma nessuno se ne è accorto. Ho un metodo: lamentale. Mentre mi trovo in un posto in cui non voglio essere, in attesa di trovare la forza morale per non trovarmi mai più in un posto in cui non voglio essere, io mi dissocio. Siamo a tavola, ad esempio, nell’impossibilità di fuggire: le persone parlano e parlano, e i maschi sono così tremendamente maleducati da lasciarmi il posto con la faccia verso il muro, mentre commentano sconfitte di qualcosa che potrebbe essere calcio ma non voglio sciuparmi i neuroni e quindi non ci penso. C’è anche chi parla dei professori dei figli. E chi parla male della fidanzata del figlio. In quei casi io prendo una faccia dal mio catalogo delle facce, una faccia interessata con gli occhi aperti e un mezzo sorriso educato ma non entusiasta, mi metto questa faccia e posso resistere anche due o tre ore.