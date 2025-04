Quotidiano.net - Allarme attacchi hacker: boom in tutto il mondo. Ecco chi c'è dietro

Roma, 11 aprile 2025 - E'criminalità in ambito informatico: nel secondo semestre del 2024, si è registrato un notevole incremento degliinformatici, con un aumento del 28% rispetto ai sei mesi precedenti. Anche il numero di Paesi colpiti è cresciuto, segnando un +9,1%. Gli Stati Uniti si confermano al primo posto nella classifica dei Paesi più attaccati, seguiti da Canada e Regno Unito, mentre l'Italia scende al quinto posto. Il “Risk Report 2024” di Tinexta Cyber (Gruppo Tinexta) evidenzia che gli Stati Uniti hanno subito 1.561, seguiti da Canada (158) e Regno Unito (118). L'India entra al quarto posto con 90, relegando l'Italia al quinto con 80. In Italia, in particolare, si è registrato un incremento del 14,3% deglirispetto al semestre precedente.