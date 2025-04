Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sulla pista che sta causando incolonnamenti tra Formello e Santa Cornelia in direzione della capitale ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico code tra la Casilina e l'ardeatina in esterna si rallenta tra il V per la 24 e la Tiburtina è tra ora è Pisana in ingresso atraffico intenso con code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est stessa situazione anche sulla Flaminia dal raccordo tra due punti e sulla Pontina tra Pomezia e Castelno infine prosegue la chiusura al transito e di via della Pisana per lavori di manutenzione straordinaria tra via Di Monte stallonara e via di Ponte Galeria In entrambe le direzioni ad eccezione dei veicoli diretti al consiglio dellail termine del cantiere previsto per 8 maggio da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate al nostro sito infomobilità Astral Spa punto.