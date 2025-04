ATP Montecarlo in campo i quarti di finale Musetti sfida Tsitsipas ostacolo Fils per Alcaraz

campo per disputare i quarti di finale per il torneo ATP di Montecarlo, terzo Master 1000 stagionale e primo sulla terra. Gli otto tennisti sopravvissuti alla maratona degli ottavi di finale scendono in campo per entrare nella top 4 della prestigiosa competizione monegasca.L’Italia, ancora una volta, riesce a piazzare un giocatore tra i primi otto. Lorenzo Musetti, dopo aver superato altrettante battaglie nei primi due turni, ha letteralmente dominato il derby con Matteo Berrettini, il romano è stato però limitato da un problema fisico ed è apparso scarico dal punto di vista mentale dopo l’impresa con Zverev. Il toscano è atteso dalla difficile sfida con Stefanos Tsitsipas, detentore del titolo, e per riuscire ad invertire il trend negativo, il greco è avanti 5-0 nel bilancio dei confronti diretti, dovrà sfoderare una prestazione maiuscola nella quale riuscire ad esprimere con costanza il suo miglior tennis. Oasport.it - ATP Montecarlo, in campo i quarti di finale. Musetti sfida Tsitsipas, ostacolo Fils per Alcaraz Leggi su Oasport.it È il momento di entrare inper disputare idiper il torneo ATP di, terzo Master 1000 stagionale e primo sulla terra. Gli otto tennisti sopravvissuti alla maratona degli ottavi discendono inper entrare nella top 4 della prestigiosa competizione monegasca.L’Italia, ancora una volta, riesce a piazzare un giocatore tra i primi otto. Lorenzo, dopo aver superato altrettante battaglie nei primi due turni, ha letteralmente dominato il derby con Matteo Berrettini, il romano è stato però limitato da un problema fisico ed è apparso scarico dal punto di vista mentale dopo l’impresa con Zverev. Il toscano è atteso dalla difficilecon Stefanos, detentore del titolo, e per riuscire ad invertire il trend negativo, il greco è avanti 5-0 nel bilancio dei confronti diretti, dovrà sfoderare una prestazione maiuscola nella quale riuscire ad esprimere con costanza il suo miglior tennis.

