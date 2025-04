Ilrestodelcarlino.it - Caporalato, migliaia di irregolari: "Per 14 ore al giorno nei campi, parte l’agribus per i braccianti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sveglia all’alba; negli scossoni di carrette sgangherate, il gasolio che sbuffa nero dalla marmitta; direzione Romagna, Veneto, Basso Ferrarese. Tra i filari per una manciata di soldi. Qualcuno in quei viaggi ha perso la vita. A tirare i fili i caporali che a Portomaggiore hanno la base, organizzazioni a delinquere contro le quali fanno squadra le forze vive della provincia. C’è la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Sempre a Portomaggiore ha aperto lo Sportello del lavoro. "Già il primosi sono presentati un centinaio di pakistani. Sta funzionando", spiega Dario Alba segretario provinciale Flai di Ferrara, durante il seminario sulche si è svolto ieri all’Università. Ingrana la marcia la lotta a questa piaga. Si chiama Agribus, è stato studiato in collaborazione con Ami, Agenzia per la mobilità di Ferrara.