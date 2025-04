Dazi Trump mercati asiatici tornano in rosso dopo il crollo di Wall Street

Dazi di Donald Trump frenano i mercati asiatici, ostaggio della preoccupazione per la nascente guerra commerciali: i listini dell’Asia dopo la tregua di giovedì tornano ad aprire in rosso, seguendo quanto fatto da Wall Street che ha chiuso con un -2,5%Giù i listini asiaticiLe crescenti preoccupazioni per le mosse del presidente Donald Trump hanno inizialmente contribuito a far scendere l’indice azionario giapponese Nikkei 225 del 5,6%.A metà mattinata a Tokyo, il calo è del 4,2% a 33.148,45.Lo yen sale rispetto al dollaro USA, che perde valore anche rispetto all’euro.La moneta europea sale a 1,1306 dollari da 1,1195 dollari.Il Kospi della Corea del Sud scende dell’1,3% a 2.413,16, mentre in Australia l’S&P/ASX 200 perde l’1,2% a 7.619,70.Nei mercati cinesi, l’Hang Seng di Hong Kong scende dello 0,4% a 20. Lapresse.it - Dazi Trump, mercati asiatici tornano in rosso dopo il crollo di Wall Street Leggi su Lapresse.it di Donaldfrenano i, ostaggio della preoccupazione per la nascente guerra commerciali: i listini dell’Asiala tregua di giovedìad aprire in, seguendo quanto fatto dache ha chiuso con un -2,5%Giù i listiniLe crescenti preoccupazioni per le mosse del presidente Donaldhanno inizialmente contribuito a far scendere l’indice azionario giapponese Nikkei 225 del 5,6%.A metà mattinata a Tokyo, il calo è del 4,2% a 33.148,45.Lo yen sale rispetto al dollaro USA, che perde valore anche rispetto all’euro.La moneta europea sale a 1,1306 dollari da 1,1195 dollari.Il Kospi della Corea del Sud scende dell’1,3% a 2.413,16, mentre in Australia l’S&P/ASX 200 perde l’1,2% a 7.619,70.Neicinesi, l’Hang Seng di Hong Kong scende dello 0,4% a 20.

