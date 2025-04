Ilgiorno.it - Il mito e l’eleganza in Autodromo. Milano-Sanremo, la grande bellezza

Stile e motori tra scorci mozzafiato che da sempre caratterizzano la competizione più elegante d’Italia: al via la leggendaria Coppa. Ieri mattina all’di Monza la partenza della “Signora delle gare”, giunta alla XVI Rievocazione Storica. Fino a domenica, i 90 equipaggi avranno l’occasione di cimentarsi in un percorso reso ancora più tecnico dalle oltre 100 prove speciali. Oltre 1000 chilometri di gara e più di 150 città attraversate nell’ottica di creare un format avvincente ed esclusivo. Sul circuito monzese i protagonisti della manifestazione, terminate le verifiche tecniche e sportive, hanno dato il via alle “ostilità” prima del trasferimento sulle sponde del lago d’Iseo. A caccia del trofeo alcuni dei più prestigiosi top driver del panorama dell’automobilismo nazionale.