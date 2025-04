Ilgiorno.it - Mobili a “fine vita“. Accordo sul riciclo

Divani, poltrone, cucine e altri oggetti d’arredamento che devono essere recuperati o smaltiti come rifiuti. Per gestirli al meglio nel loro ciclo di ““, è stato firmato ieri undi programma nei padiglioni di Rho Fiera, dov’è in corso il Salone del Mobile. A siglarlo sono state diverse aziende del settore, attraverso l’associazione di categoria FederlegnoArredo e il ministero per l’Ambiente e Sicurezza Energetica (Mase). Imprese produttrici e ministero hanno definito un percorso in due fasi. La prima, prevede un’analisi delle modalità con cui vengono gestiti i rifiuti derivanti dai prodotti di arredo. La seconda sarà invece dedicata alla consultazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale, compresa quella dei comuni Anci, per mettere in campo nuove strategie operative per smaltimento,e riutilizzo ottimale degli oggetti di arredamento.