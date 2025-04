Ilrestodelcarlino.it - Lodi ed encomi, premiati gli eroi: "Sgominate bande di ladri e pusher"

C’è chi, grazie all’attività investigativa, è riuscito a sgominare una banda di spacciatori e a far sequestrare una galleria d’arte collegata ai criminali. Chi è riuscito sequestrare enormi quantitativi di stupefacente, chi ha assicurato alla giustizia truffatori legati allo scandalo della motorizzazione con revisioni ’addomesticate’ in cambio di mazzette. E, infine, chi, tra la polizia di stato, è riuscito a fermare una banda di ladre seriali, che spadroneggiavano soprattutto della provincia, ma anche in città. Queste alcune delle motivazioni che hanno fatto ottenere deglia degli agenti, capaci di sacrificare anche la sfera personale pur di assicurare alla giustizia i criminali. Uno a uno, ma anche in gruppo, ieri mattina, al teatro Nuovo, sono saliti sul palco i poliziotti meritevoli.