Aree verdi da tutelare Bonvi Parken rinnovato grazie ai volontari

Bonvi Parken tornano a splendere grazie al volontariato sempre all’opera nei parchi della città. Anche ieri mattina, come ogni martedì e giovedì, i volontari dei Quartieri 3 e 4, della polisportiva San Faustino e del Gruppo Verde/Panchine di Sant’Agnese-San Damaso erano impegnati per sistemare e riparare le panchine dell’area verde che si affaccia su viale Amendola. "Si tratta di un gruppo eterogeneo ma determinato quello che si è messo all’opera per amore del bene comune – commenta Giuliano Barbieri – Si tratta di un gesto per il quartiere e per la città che vuole rendere il parco più ospitale per le famiglie e per i bambini". Oltre alla manutenzione delle panchine, altri volontari si occupano di una parte dello sfalcio del verde e di organizzare progetti rivolti ai più piccoli. Ilrestodelcarlino.it - Aree verdi da tutelare. Bonvi Parken rinnovato grazie ai volontari Leggi su Ilrestodelcarlino.it Le panchine deltornano a splenderealato sempre all’opera nei parchi della città. Anche ieri mattina, come ogni martedì e giovedì, idei Quartieri 3 e 4, della polisportiva San Faustino e del Gruppo Verde/Panchine di Sant’Agnese-San Damaso erano impegnati per sistemare e riparare le panchine dell’area verde che si affaccia su viale Amendola. "Si tratta di un gruppo eterogeneo ma determinato quello che si è messo all’opera per amore del bene comune – commenta Giuliano Barbieri – Si tratta di un gesto per il quartiere e per la città che vuole rendere il parco più ospitale per le famiglie e per i bambini". Oltre alla manutenzione delle panchine, altrisi occupano di una parte dello sfalcio del verde e di organizzare progetti rivolti ai più piccoli.

Reggio, sfalci ridotti in alcuni parchi per creare oasi verdi e tutelare l’ecosistema - Questa tecnica sarà sperimentata nel corso della primavera anche in una ventina di parchi e aree verdi pubbliche di Reggio Emilia, per favorire l’equilibrio naturale dell’ambiente, l’ecosistema e ... (reggionline.com)

Aree residenziali e aree verdi - Le città italiane, in confronto ad altri Paesi europei, hanno meno spazi verdi, con una distribuzione disomogenea tra Nord e Sud. Nel Nord Italia, si trovano più aree verdi per abitante rispetto ... (skuola.net)

Rilancio aree verdi. Pronti giochi e arredi - Conclusi i lavori di ammodernamento di nuovi giochi e arredi nelle aree verdi. L’intervento ha trasformato i parchi cittadini in spazi più accessibili e inclusivi. L’investimento, di oltre ... (msn.com)