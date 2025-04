Anteprima24.it - Ieri in Campania: 17enne cade dal terzo piano e muore. In un video le immagini del rapimento nel napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 10 aprile 2025. Avellino – Con una nota stampa il consigliere di maggioranza Gerardo Rocchetta, annuncia il passaggio al gruppo “Viva la libertà”, ispirato dall’ex sindaco Gianluca Festa e lascia quello direttamente collegato al sindaco Laura Nargi, “Siamo Avellino”. Prima di lui aveva fatto la medesima scelta la collega Olimpia Rusolo. (LEGGI QUI) Benevento – I risultati del primo ciclo di campionamento, svolto nelle date 8-9 aprile, in prossimità del sito interessato da un incendio la sera dello scorso 8 aprile in via Lungosabato Bacchelli e Benevento, mostrano concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi pari a 0,064 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).