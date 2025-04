Corriere dello Sport | Napoli Neres chiamato alla svolta | servono sette partite da protagonista

Dopo la cessione di Kvaratskhelia, tocca a David Neres caricarsi il Napoli sulle spalle. Come ricorda il Corriere dello Sport, il brasiliano è stato l'unico vero sostituto di Kvara, capace di riaccendere la fascia sinistra degli azzurri prima che un infortunio, a febbraio, lo costringesse a fermarsi proprio nel momento chiave della stagione.L'assenza di Neres, unita agli infortuni di Olivera e Spinazzola, ha tolto imprevedibilità e qualità al Napoli di Conte. E la squadra ha pagato dazio: tre pareggi, una sconfitta e solo una vittoria in quel periodo di appannamento, con l'Inter che ne ha approfittato per allungare in vetta. Ora che il brasiliano è rientrato – anche se non ancora brillante – lunedì contro l'Empoli, e poi contro Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari, servirà il miglior David per inseguire il sogno scudetto.

