Confagricoltura le stime | In bici tra le campagne Boom dell’agriturismo

I grandi eventi motoristici del circuito (Wec 18-20 aprile e F1 16-18 maggio) spingono il "trend positivo"in Emilia-Romagna. Lo testimonia. "Sold out per Pasqua e andamento favorevole anche per i ponti di fine aprile, sale al completo già da qualche giorno per i pranzi tradizionali del 20 e di Pasquetta", annuncia Gianpietro Bisagni, presidente regionale di Agriturist, che rappresenta gli agriturismi legati all’associazione di categoria. L’agriturista tipo in Emilia-Romagna è soprattutto italiano ma, secondo quanto riferito da, stanno tendenzialmente aumentando le presenze straniere in particolare dalla Germania e dalla Francia, grazie a prenotazioni online spesso last minute, e nonostante la concorrenza agguerrita degli affitti brevi. "Bene anche le richieste per soggiorni e ristorazione in concomitanza con grandi eventi o fiere nelle città limitrofe ed è picco di prenotazioni legate alle manifestazioni dell’Autodromo di Imola", spiegano dall’associazione di categoria.