Mezza Maratona dei Fiori, la carica dei 4mila podisti.

Festeggia venticinque anni, ladei, e lo fa in grande stile, tornando ad animare San Benedetto del Tronto grazie all’impegno dell’Asd Atletica Avis, con il ritorno in contemporanea della validità della gara per il Campionato Italiano Master individuale e di società, per il secondo anno, dopo il 2011. Il percorso di San Benedetto è infatti certificato dalla Fidal, con grande soddisfazione degli organizzatori, in primis del presidente Domenico Piunti, orgoglioso e soddisfatto: "Questa gara è diventata ormai una classica fra le tante mezze maratone di Italia, tra le venti più partecipate, la prima ad usare il chip rilevamento time. Grazie allo staff, senza il quale non si potrebbe fare nulla. Abbiamo complessivamente circaiscritti". Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Antonio Spazzafumo: "Se è capace di catalizzare l’attenzione di così tanti atleti, evidentemenre l’organizzazione è ottima e quindi complimenti", mentre per l’assessore allo sport Cinzia Campanelli: "È una delle iniziative sportive più storiche della città.