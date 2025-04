Como arrestato per spaccio rivuole i soldi

arrestato a Inverigo, nei boschi della zona di via Magni, trovato a spacciare droga: cocaina, eroina e hascisc. Mohamed Darias, ventenne marocchino, aveva patteggiato 3 anni e 15mila euro di multa. Ma poi ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo la restituzione del denaro. Ricorso che la Corte ha rigettato per entrambi i casi. Ilgiorno.it - Como, arrestato per spaccio rivuole i soldi Leggi su Ilgiorno.it Nel 2023 era statoa Inverigo, nei boschi della zona di via Magni, trovato a spacciare droga: cocaina, eroina e hascisc. Mohamed Darias, ventenne marocchino, aveva patteggiato 3 anni e 15mila euro di multa. Ma poi ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo la restituzione del denaro. Ricorso che la Corte ha rigettato per entrambi i casi.

Como, arrestato per spaccio rivuole i soldi - Nel 2023 era stato arrestato a Inverigo, nei boschi della zona di via Magni, trovato a spacciare droga: cocaina, ... (ilgiorno.it)

In auto con hashish e cocaina che spacciava. Arrestato uomo di 34 anni - In auto nascondeva materiale per lo spaccio, 40 grammi di hashish e sei dosi di cocaina, per un totale di poco più di cinque grammi. Un uomo originario dell’Ecuador, 34 anni, residente a Como è stato ... (laprovinciadicomo.it)

34enne nervoso si incastra da solo a un controllo di routine a Como, la polizia scova droga nell'auto - Un 34enne è stato arrestato a Como per spaccio di droga. Nascondeva hashish e cocaina in auto durante un controllo. (virgilio.it)