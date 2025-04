Ilrestodelcarlino.it - La grande festa. Tanto entusiasmo per Carlo e Camilla: "È un avvenimento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Erano anni che non si vedeva una folla così per. A Londra solo per l’incoronazione c’era questo fermento". La giornalista di un’agenzia britannica, volata dalla capitale inglese, si guarda intorno. La piazza è in fermento: cappellini, cartelli, bandierine. C’è chi si lamenta perché aspetta da cinque ore e non ha la visuale che avrebbe voluto, chi si affaccia dai balconi degli edifici. Tutti cercano informazioni: quando arriveranno i reali e il presidente della Repubblica, dove sono, cosa stanno facendo. Ci sono i bambini delle scuole in prima fila, tutti i sindaci del territorio, i fedelissimi e gli anziani curiosi, i giornalisti italiani inglesi: tutti uniti dalla sensazione che questa sia una giornata irripetibile. La città è blindata da ore, sui palazzi ci sono i cecchini a sorvegliare le piazze e le strade, si entra a scaglioni man mano che ci si avvicina alle zone in cui è previsto l’arrivo delle autorità.