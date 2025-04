La filosofia diventa terapia | Come stare meglio in ospedale Dialogo su ferite e resilienza

ospedale. Al via mercoledì la seconda edizione di "Medicina e filosofia", il ciclo di 6 incontri per favorire l'umanizzazione delle cure promosso dalla psichiatra Milena Provenzi, coordinatrice del Day Hospital di Psichiatria dell'ospedale San Gerardo e Antonetta Carrabs, presidente de La Casa della Poesia di Monza. Filosofi si metteranno in Dialogo con medici e operatori sanitari di varie discipline. Il primo sarà Moreno Montanari, in Dialogo con Cliara Maino, infermiera esperta di vulnologia, sul tema sul tema delle ferite: "Oltre la resilienza, la trasformazione attraverso la vulnologia". Si parlerà poi di cure palliative, di fine vita e di percezione del tempo lato paziente che aspetta la cura e lato sanitario.

